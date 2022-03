Ślub od pierwszego wejrzenia. Agnieszka z Białegostoku w wyborze sukni postawiła na klasykę (zdjęcia)

Widzowie już po raz siódmy mogą z bliska obserwować, jak przebiega eksperyment pod tytułem "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci, po wnikliwej analizie, dobierają w każdym sezonie trzy pary, które zupełnie się nie znając, staja na ślubnym kobiercu.

Tym razem zdecydowali o połączeniu węzłem małżeńskim Agnieszki z Białegostoku i Kamila z Włocławka.

Parę mieliśmy okazję poznać już w pierwszym odcinku nowego sezonu, emitowanym 1 marca.

Twórcy programu pokazali nam przygotowania do tego wielkiego dnia. Dla każdej panny młodej, nie mogą się one obyć bez wizyty w salonie sukien ślubnych. Nie inaczej było w przypadku Agnieszki. Białostoczanka, do jednego z salonów w swoim mieście, zaprosiła swoją mamę oraz siostrę.

W salonie Agnieszka przymierzyła kilka kreacji.