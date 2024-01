Słodycze wycofane ze sprzedaży. Rażące uchybienia sanitarne w zakładzie produkcyjnym. Najnowsze ostrzeżenia GIS 24.01.2024

Co zaleca Główny Inspektorat Sanitarny?

Najnowsze ostrzeżenia GIS z 24.01.2024

W wyniku dalszych działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w odpowiedzi na ostrzeżenia publiczne z dnia 03.01.2024 r. oraz 15.01.2024 r., stwierdzono obecność Salmonelli również w innych partiach produktów i surowców wytworzonych przez firmę Elis Ali Eski. Kontrola urzędowa wykazała rażące uchybienia sanitarnych norm w zakładzie produkcyjnym. W rezultacie uznano, że producent nie był w stanie zagwarantować bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów, co zobowiązało do wycofania wszystkich artykułów, niezależnie od numeru partii, oznaczonych datami minimalnej trwałości "najlepiej spożyć przed 09.07.2025" oraz wcześniejszymi datami.

Spożycie tych produktów niesie ze sobą potencjalne ryzyko zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

Producent: Elis Ali Eski

Adres: ul. Gdyńska 32, 80-209 Tuchom