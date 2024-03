Salmonella w sałatce i wirus WZW w truskawkach! Te produkty są niebezpieczne dla zdrowia! Najnowsze ostrzeżenia GIS 18.03.2024

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu.Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.Szczegóły dotyczące produktów:Nazwa produktu: Sałatka jarzynowa 250 gNumer partii: 31 03 2024 047.ANTermin przydatności do spożycia: 31.03.2024Kod kreskowy: 5906734899833Producent: SEKO S.A., Zakładowa 3, 89-620 ChojniceWyprodukowano dla: Polskie Supermarkety Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 WarszawaDziałania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:Producent wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku.W dniu 13.03.2024 r. bezpośrednio po otrzymaniu informacji dystrybutor wycofał w całości towar rozdystrybuowany do sklepów sieci POLOmarket. W sklepach sieci POLOmarket umieszczono informację dla klientów, którzy zakupili kwestionowany produkt o możliwości jego zwrotu.Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.Zalecenia dla konsumentów:Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Wikipedia