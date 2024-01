Rozpoczęły się zapisy do 11. PKO Białystok Półmaraton. Będzie też Bieg Śniadaniowy i Nocna Piątka

W sobotę, 12 maja w stolicy województwa podlaskiego odbędzie się 11. PKO Białystok Półmaraton. Ruszyły już zapisy na to wydarzenie. Półmaratonowi towarzyszyć też będą Bieg Śniadaniowy i Nocna Piątka oraz zawody dla najmłodszych.

Ruszyły już zapisy na 11. edycję PKO Białystok Półmaratonu, który odbędzie się 12 maja 2024 roku. Święto biegania w stolicy Podlasia rozpocznie się już w sobotę, a organizatorzy tradycyjnie szykują program pełen atrakcji. Warto już dzisiaj zarezerwować miejsce na liście startowej i zapłacić mniej za pakiet startowy. PKO Białystok Półmaraton to wydarzenie, które od lat przyciąga biegaczy z całej Polski. Często przyjeżdżają całymi rodzinami, bo w programie imprezy każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Śniadanie na powitanie

Wszystko rozpocznie się w sobotni poranek, 11 maja od Biegu Śniadaniowego wzorowanego na podobnych wydarzeniach odbywających się w przeddzień największych imprez biegowych na świecie. W Białymstoku z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej osób. Dołączyć może każdy chętny, bez wyjątku, zwłaszcza że to bieg darmowy. Jego trasa liczy około 4 km i prowadzi m.in. białostockimi parkami, w tym urokliwą Aleją Zakochanych. Na mecie na wszystkich czeka bezpłatny poczęstunek.

- Bieg Śniadaniowy jest na totalnym luzie. Nie ma tutaj pomiaru czasu i rywalizacji, a jego trasę można pokonać w dowolny sposób, niekoniecznie biegnąc. Do udziału zapraszamy wszystkich białostoczan i gości. To nasz sposób na przywitanie się z biegaczami, którzy przyjechali nas z całej Polski i symboliczny początek biegowego święta, którego już nie możemy się doczekać – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji „Białystok Biega”. Biegi Juniora

Następnie ulice Białegostoku opanują dzieciaki i młodzież, które od południa będą uczestniczyć w imprezie pod nazwą PKO Bieg Juniora. W centrum miasta wytyczone zostaną trasy 100 m, 600 m oraz 1 km, a młodzi zawodnicy w wieku od 2 do 14 lat finiszować będą na wielkiej mecie 11. PKO Białystok Półmaratonu. Biegi prowadzone będą w formie zabawy, bez rywalizacji. Tutaj każdy jest zwycięzcą.

Noce bieganie na Piątkę

Punktualnie o godzinie 21.00 w niezwykle efektownej oprawie laserów i energetycznej muzyki wystartuje PKO Nocny Bieg na 5. Szybka trasa prowadzić będzie ulicami w centrum Białegostoku, a zawodnicy finiszować będą na reprezentacyjnym Rynku Kościuszki.

- PKO Bieg na 5 to propozycja praktycznie dla każdego, zarówno dla debiutantów, jak i doświadczonych zawodników. Można się pościgać i powalczyć o rekord życiowy, ale wcale nie trzeba. Dajemy uczestnikom aż godzinę na dotarcie do mety, a to oznacza, że jest to wyzwanie w zasięgu również tych, którzy dopiero rozpoczynają biegową przygodę. Wystarczy się zapisać i stanąć na starcie obok tysięcy innych zawodników – podkreśla Grzegorz Kuczyński.

11. PKO Białystok Półmaraton

PKO Białystok Półmaraton jest flagową imprezą w portfolio Fundacji „Białystok Biega”. To zawody od lat zaliczane do prestiżowego cyklu Korona Polskich Półmaratonów skupiającego najlepsze biegi na dystansie 21,097 km w kraju. Bieg wystartuje w niedzielę, 12 maja 2024 roku punktualnie o godzinie 10.00. Nie znamy jeszcze dokładnej trasy, ale wiele wskazuje na to, że jej przebieg będzie podobny jak w 2023 roku. To jedna z najbardziej „zielonych” półmaratońskich tras w Polsce, która prowadzi przez najbardziej charakterystyczne miejsca w Białymstoku takie jak Opera i Filharmonia Podlaska, Pałac Branickich, stadion Jagiellonii czy uniwersytecki kampus położony w sąsiedztwie Lasu Zwierzynieckiego. Imponująca będzie ostatnia prosta do mety na Rynku Kościuszki, za którą na finiszerów czekać będzie pamiątkowy medal inspirowany kolejną figurą z ogrodów w Pałacu Branickich.

Po półmaratonie nadchodzi czas regeneracji i świętowania. Odpoczynek zapewni specjalna strefa chillout, w której biegacze będą mogli skosztować specjałów kuchni podlaskiej takich jak kartacz i babka ziemniaczana. Dobrej zabawy natomiast z pewnością nie zabraknie na imprezie Medal Party, która wystartuje w niedzielny wieczór. Będzie to ostatni akord biegowego święta w Białymstoku. Już można się zapisać

Zapisy na 11. PKO Białystok Półmaraton ruszyły w serwisie datasport.pl. Do końca stycznia pakiet startowy na półmaraton kosztuje 119 złotych, a do końca marca wpisowe na PKO Bieg na 5 wynosi 69 złotych.

Istnieje możliwość wykupienia obu imprez w jednym pakiecie. Do 31 stycznia 2024 roku kosztować będzie 159 złotych. Zawodnik, który skorzysta z tej oferty otrzyma jeden pakiet startowy (z półmaratonu) oraz dwa numery startowe i możliwość startu na obu dystansach.

Wideo Inter Mediolan nowym klubem Zielińskiego?