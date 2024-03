Rozkwitnij na wiosnę w Białymstoku. Ponad 800 kobiet spotkało się w operze, by wzajemnie się motywować

Ponad 800 kobiet w jednym miejscu. Rozkwitnij na wiosnę to inicjatywa Forum Kobiet Podlasia, która jest kolejną propozycją aktywizującą i integrującą środowiska kobiece.

Spotkały się, by zachęcać się wspólnie do samorozwoju, do podejmowania aktywności i do głosowania na siebie. Druga edycja "Rozkwitnij na wiosnę!" za nami. Wzięło w niej udział ponad 800 kobiet z całego regionu, czyli dwa razy więcej niż w II Forum Kobiet Podlasia. Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie takimi inicjatywami

- To pokazuje jak bardzo kobiety potrzebują takich wydarzeń - mówi dr Małgorzata Wenclik ze 100-lecia kobiet, współorganizatorka drugiej edycji "Rozkwitnij na wiosnę!”.

Tu zobaczysz więcej zdjęć z tego wydarzenia - Kobiet, które działają w biznesie z sukcesami jest coraz więcej. Jest też więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych odnosząc sukcesy. I coraz więcej jest nas na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Ale wciąż brakuje pań w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej- tłumaczy dr Małgorzata Wenclik. W swojej działalności naukowej bada tę problematykę i dostrzega poważne braki parytetów płci. Podkreśla, że frekwencja kobiet w poprzednich wyborach była bardzo znacząca, ale nie przełożyła się na ilość mandatów, które otrzymały kobiety. Liczy na to, że aktualnie podejmowane rozmaite inicjatywy, w tym „Głosuję na kobiety” w nadchodzących wyborach samorządowych, znacząco wpłyną na pojawienie się pań w administracji przedstawicielskiej.

Forum Kobiet Podlasia Dr Anna Augustyn, nauczyciel akademicki oraz radna sejmiku województwa podlaskiego, jest bardziej sceptyczna w tej kwestii. Jej zdaniem są kobiety stawiające w wyborach jednak na mężczyzn, mimo agitacji. Ale przyznaje, że zauważa trend, który na pewno przyniesie tu zmiany. - Będąc w samorządzie od 2014 roku zaczęłam dopiero teraz dostrzegać budującą zmianę w tej kwestii. Nie wiem czy będzie miała ona wpływ na wyniki obecnych wyborów, ale wierze, że tak będzie.

Głosuję na kobiety

Dlaczego tak ważne jest aktywizowanie kobiet do wkraczania w szeregi administracji przedstawicielskiej? Bo na szczeblach decyzyjnych brakuje ich perspektywy. W panelu dyskusyjnym, będącym częścią „Rozkwitnij na wiosnę”, na temat działalności społecznej, publicznej i gospodarczej dyskutowano o tym, jak motywować kobiety do takiej aktywności. Panelistki nie miały wątpliwości, że inicjatywy takie jak te, mają na to ogromny wpływ.

- Zaczynaliśmy od wydarzenia na 200 osób, kolejne było już na 400. Teraz jesteśmy w operze, 800 biletów sprzedało się tak szybko, jak na rockowy koncert i wciąż dostawaliśmy zapytania o możliwość udziału. Widząc potrzebę integracji kobiet i ich chęć do aktywności, następne spotkanie chyba powinnyśmy zorganizować na stadionie – z uśmiechem zauważyła dr Małgorzata Wenclik. Cieszy zainteresowanie kobiet w regionie ich inicjatywami, a jeszcze bardziej cieszą ich skutki. - Coraz więcej kobiet decyduje się na start w wyborach, mamy już ich naprawdę sporo- wskazuje dr Wenclik. Dr Anna Augustyn zaznacza, że to jest bardzo ważna zmiana, bo kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Tego co widzą one, nie zauważą mężczyźni. I na odwrót. - Potrzebujemy równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych. Myślenie kobiet i mężczyzn naprawdę się różni. Tylko kobiety mogą obiektywnie spojrzeć na sprawy kobiet z perspektywy kobiet- podkreśla dr Augustyn, jednocześnie zachęcając do aktywnego wspierania pań w drodze do samorządów - Nikt nie jest poza polityką, bo ona wpływa na nasze życie. Dlatego trzeba zastanowić się jak wybieramy decyzyjne osoby, by potem ich działania były jak najbliżej naszym oczekiwaniom- tłumaczy.

Kobiety nie są gorsze

W trakcie wydarzenia podkreślano rolę kobiet we wszystkich przestrzeniach, akcentując to, że są merytorycznie przygotowane, by brać je pod uwagę. W każdej sferze życia społecznego.

- Kobiety nie są gorsze. Muszą to uświadomić sobie nie tylko one, ale przede wszystkim mężczyźni – tłumaczyła mecenas Katarzyna Zadykowicz-Sokół.

O parytetach płci tak naprawdę w debacie publicznej mówi się dopiero od niedawna. Te, którym udało się przebić szklane sufity na stanowiskach kierowniczych, zarządczych w sektorze publicznym i prywatnym, musiały wykonać dużo cięższą pracę, niż mężczyźni.

- Parytety nie zaistniały jeszcze w świadomości społecznej, szczególnie w naszym regionie. Widać to po samorządach, gdzie najważniejsze fotele zajmują wyłącznie mężczyźni. Nie świadczy to dobrze o docenianiu kompetencji kobiet – zauważa Katarzyna Zadykowicz - Sokół Dodaje, że nie wie czy możliwa jest zmiana już teraz, ponieważ kobiety w naszym regionie za pomocą różnych inicjatyw dopiero zaczynają próbować zmieniać świadomość społeczną, starając się dotrzeć do odbiorczyń swoimi kanałami. - Myślę, że dzięki tym działaniom z wyborów na wybory kobiety będą czuły większą siłę i większą sprawczość Organizatorki podkreślały, że swoją kampanią „Glosuję na kobiety” nie promują konkretnych kandydatek. Chcą zachęcać do głosowanie na nie. Uczestniczki „Rozkwitnij na wiosnę” dowiedziały się wczoraj także: Jak z ograniczenia zrobić walor, o czym mówiła Joanna Warecha - dziennikarka, reżyserka, dokumentalistka.

O tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe opowiadała Dominika Nawrocka - wiodąca polska ekspertka finansów osobistych, edukatorka i trenerka finansowa.

Magdalena Kuszewska miała wykład o wstydzie i zawstydzaniu (nie) WSTYDŹ SIĘ, CZYLI JALI JAK NIE PODDAWAĆ SIĘ KULTURZE ZAWSTYDZANIA.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku mówiła o profilaktyce i zadbaniu o nasze zdrowie nie tylko na wiosnę.

Był też pyszny poczęstunek, stoiska partnerów z konkursami i wartościowe rozmowy. Zwieńczeniem imprezy był występ piosenkarki YUOS.

