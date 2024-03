Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 16 - 17 marca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 215,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 337 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Fajna wyprawa do Świętej Wody i Supraśla. Najpierw do Czyżewa na pociąg. PKP dostarczyło nas do Białegostoku, a później już na kolach.

Najpierw odwiedziliśmy Świętą Wodę i Wzgórze Krzyży, a następnie udaliśmy się do Supraśla, gdzie widzieliśmy monastyr oraz cerkiew pw. św. Jana Teologa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 1 kwietnia o poranku Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 509 m

Suma zjazdów: 520 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Kwiecień przywitał się lekko zamglonym porankiem. Słoneczko już wzeszło, ptaszyska dzioby zaczęły drzeć...no cóż, trzeba korzystać i pędzić do pracy :). OCZYWIŚCIE SKRÓTEM :). Grzymały, Ostróżne, Tabędz i Czerwony Bór. Później zdecydowałem się na przejazd trasą Zambrów - Łomża co uważam za niezbyt rozsądny pomysł. Droga jest bardzo zniszczona, szczególnie boczny pas. Bez tzw "marginesu", więc trzeba uważać na samochody. A tych jest naprawdę dość dużo. W Zbrzeźnicy skręciłem w kierunku Klimasz i wyjechałem w Zambrowie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Pętowa Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,45 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 532 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Pogoda dopisała. Pociągiem do Knyszyna (bilet 13 pln + 7 pln za rower), ale komfort jazdy na duży +. Fajne tereny do obserwacji ptactwa i nie tylko. Dużo otwartej przestrzeni sprawia, że widać każdą zwierzynę i niekiedy da się to uchwycić. Fajny odcinek jest od miejscowości Góra do Tykocina (około 5 km). Jedziemy wzdłuż starorzecza rzeki i póki nie jest ono zarośnięte, można podpatrywać różności przyrodnicze :) Polecam bardzo, bo za jakiś czas, jak to wszystko zarośnie, będzie zupełnie inny klimat, czego nie omieszkam umieścić. W Pentowie jest wejście płatne (4 pln). Bociany przyleciały tydzień temu i cały czas przylatują, można też pojeździć konno (oddzielnie płatne) i coś zjeść w dworku. W ramach biletu można zwiedzić galerię zdjęć. Rowery można wprowadzić na teren dworu. Jest duża wieża obserwacyjna. Pracuję nad filmikiem, zapowiadają się fajne ujęcia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zielone Świątki na Zielonych Kurpiach Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 206,13 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 388 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Jeśli mógłbym dać podtytuł trasy, to brzmiałby: kolarze i rowerzyści wspierajcie się w potrzebie. Ale do tego dojdę w dalszej relacji z podróży na Kurpie. Podróż, do której zbierałem się od jakiegoś czasu, musiałem odbyć sam. Towarzystwo rozpierzchło mi się po świecie i nie miałem z kim jechać. Więc udałem się przez Łomżę w kierunku Nowogrodu, który sam w sobie stanowi fajny punkt docelowy na wycieczki. Można zajrzeć do skansenu, odwiedzić fortyfikacje na Narwią. Ale moim punktem docelowym był Myszyniec a Nowogród już kilka razy odwiedziłem. Myszyniec, jak wiele małych miasteczek, skupiony jest wokół okazałego kościoła. Niestety droga krajowa biegnąca do Olsztyna jest dość ruchliwa i lepiej szukać alternatywnych dróg, żeby dojechać rowerem do Myszyńca. Z Myszyńca przez Wykrot udałem się do kolejnego ładnego kościoła w Kadzidle a następnie przez Lejsę do Ostrołęki. Cała trasa przebiegała lokalnymi drogami o bardzo znikomym ruchu samochodowym. Dodam, że bardzo długie odcinki przez lasy :). Pięknie się prezentowała trasa. Ostrołęka to nadal dla mnie nieodkryte miasto. Co rusz znajduję tu ładne miejsce - tym razem pomnik gen. Józefa Bema. Po wyjeździe z Ostrołęki zauważyłem, że mam tzw. kapcia w tylnym kole. Na szczęście miałem zapasową gumę i po chwili mogłem jechać. Po przejechaniu kilku kilometrów znowu guma!! A zapasu już nie miałem :((. I wtedy pojawił się anioł. Jak większość z nas, widząc idącego rowerzystę, spytał się, czy wszystko ok... zapytałem o zapas i.... najpierw telefon do przyjaciół, a później przywiózł mi samochodem swoją starą dętkę wraz z duża pompką. Dzięki niemu mogłem odwołać alarm w domu i dojechać rowerem te 60-70 km. Dziękuję ...dziękuję...dziękuję. Zaciągnąłem duży dług wdzięczności, który mam nadzieję kiedyś na trasie spłacić jakiemuś pechowemu rowerzyście :).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem nad Narew Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 128 m

Suma zjazdów: 169 m Trasę dla rowerzystów poleca Guber Trasę rowerową dookoła gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczynamy w miejscowości Lewickie. Tam jedziemy przez wieś asfaltową drogą, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej prosto docieramy do skrzyżowania. Po prawej mamy wieś Brończany, my skręcamy w lewo. Jedziemy pod górkę, przez las, mijamy po lewej stronie stadninę koni i wjeżdżamy do miejscowości Stacja Lewickie. Przejeżdżamy przez wieś cały czas prosto i dojeżdżamy asfaltową drogą do Juchnowca Kościelnego. Na skrzyżowaniu przy zabytkowym kościele skręcamy w prawo, a następnie po zjechaniu z górki skręcamy w lewo. Kierujemy się cały czas prosto, po około dwóch kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Wólka. Tam również jedziemy prosto, dojeżdżając do Biel. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki na pola uprawiane przez tutejszych ludzi. W Bielach kierujemy się cały czas prosto. Mijamy miejscowość Złotniki i po niespełna dwóch kilometrach dojeżdżamy do Tryczówki. Tam skręcamy w prawo, kierując się do Doktorc. Drogą jest piękny tunel z drzew, przez który mamy przyjemność przejeżdżać. Dojeżdżamy do Bogdanek, gdzie na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas asfaltową drogą, mijamy Dorożki i po około 3 kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Czerewki. Tam skręcamy w prawo i dalej asfaltową drogą kierujemy się w stronę miejscowości Lesznia. Po drodze przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. W Leszni skręcamy w prawo do Doktorc, gdzie niespełna po 500metrach możemy podziwiać piękne rozlewiska rzeki Narwi. Znajduje się tam również kąpielisko i niewielka plaża nad rzeką. Przejeżdżając przez most w Doktorcach dojeżdżamy do Strabli. Po lewej stronie mijamy kościółek i jedziemy prosto w stronę stacji PKP. Tam nasza wycieczka dobiega końca.

Ze Strabli można wrócić do Białegostoku Autobusem Szynowym.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna pełna przyrody! Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 245,06 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę dla rowerzystów poleca Grycho Trasa może dość długa, ponieważ jest zahaczony Augustów, lecz można sobie właśnie skrócić i nie wybierać się do Augustowa, lecz tylko ta trasa w okolicach miasta Suwałki. Najciekawsze miejsca moim zdaniem zostały zaznaczone WayPointami. Warto też się zaopatrzyć w mapkę regionu, dostępna jest bodajże w informacji w Parku Konstytucji 3-maja w Suwałkach, tam gdzie co rocznie jest organizowany największy festiwal bluesowy "Blues Festiwal Suwałki", na który też serdecznie zapraszam co roku w połowie Lipca.

W tym regionie jest najwięcej szlaków rowerowych, także z przyjemnością pokonuje się te trasy jak i również przy okazji jest świeże powietrze, czysta woda, no i oczywiście piękne krajobrazy warte uwagi.

Serdecznie zapraszam na ten szlak.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Cerkwie, Kościół, Wiatrak - w 30 km! Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,62 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podjazdów: 5 m

Suma zjazdów: 0 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Adam_falkowski Trasa, w jaką Państwa chcę zabrać, zaczyna się w jednym z najstarszych miast województwa podlaskiego, mowa o mieście Bielsk Podlaski. Zobaczymy tu piękną cerkiew prawosławną pw. św. Michała Archanioła. Następnie trasa wiedzie nas do wsi Stryki z bajeczną niebieską cerkiewką położoną w lesie na cmentarzu. Takiej egzotyki kolorów nigdzie nie ma!

Wyjeżdżając ze Stryk, kierujemy się do wsi Wyszki, jest to miejscowość gminna. Mamy tu piękny neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.

Trasę kończymy na wsi Hodyszewo, gdzie znajduje się na polach za wsią przepięknie ustytuowany stary młyn, który lata świetności ma już za sobą, ale jest nie lada gratką dla fanów fotografii. Miejsce jest cudowne, polecam aby wyruszyć tam z aparatem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy Rowerowe: Trasa I. Do Sanktuarium w Studzienicznej Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 173 m

Suma zjazdów: 174 m Damjen78 poleca tę trasę Najpierw jedziemy długą, pieszo-rowerową promenadą wzdłuż jeziora Necko. Potem niestety czeka nas uciążliwy odcinek piaszczystej tarki od strony północnego brzegu jeziora Białego. Tłucze na niej niemiłosiernie, wszystko zdaje się drgać dookoła, tak jakby po nawierzchni drogi przejechał ciężki spych i zostawił odbite ślady gąsienic. Taka sama trasa wiedzie niestety od Studzienicznej do rezerwatu Stara Ruda i z powrotem (trafiliśmy tam omyłkowo zamiast jechać na południe w kierunku jeziora Sajno). Samo Sanktuarium urokliwie usytuowane pośród wój Jeziora Studzienicznego, oblegane przez turystów, wywiera za to kojące wrażenie na obolałe członki, jak również dostarcza bogatych doznań estetycznych. Można tam dotrzeć też wycieczkowym stateczkiem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.