Rower za darmo? Daleko na nim nie zajedziesz. Uwaga na wpisy na Facebooku

Na Facebooku zaczęły pojawiać się wpisy, reklamujące rozdanie 350 darmowych rowerów, które nie nadają się do sprzedaży ze względu na zarysowania. Wystarczy pod postem napisać komentarz “Dziękujemy”, a sklep skontaktuje się ze szczęśliwymi wybrańcami. Następnie w prywatnej wiadomości przesyłają link do odbioru roweru i podania adresu dostawy. Nic prostszego! Wystarczy tylko tyle… by stracić pieniądze i nie otrzymać nic w zamian.