Rosnące zainteresowanie usługami hotelarskimi po lockdownie. W najbliższych miesiącach powstaną dwa nowe hotele

- Biorąc pod uwagę zainteresowanie usługami hotelarskimi, można bez wahania stwierdzić, że branża ta zaczyna się regenerować. Coraz większa liczba zaszczepionych i idące za tym luzowanie restrykcji sprawiają, że turyści zarówno polscy, jak i zagraniczni coraz chętniej decydują się na podróż i zakwaterowanie w dużych obiektach hotelarskich. Zjawisko to wyraźnie widać na ulicach samego Białegostoku, jak i na obszarze całego województwa podlaskiego, gdzie nawet w niedużych obiektach noclegowych przynajmniej do końca lipca brakuje już wolnych miejsc - mówi Ewa Packiewicz z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Po ogólnopolskim lockdownie do ograniczonego funkcjonowania wróciły hotele. Na razie mogą przyjąć 50 procent gości. Od 26 czerwca będzie to 75 procent. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.

- Zdarzały się dni, że mieliśmy pełne obłożenie. Starami się też delikatnie podpytać gości, czy są zaszczepieni. To pozwala nam przyjąć więcej osób, bo ludzie posiadający certyfikat o szczepieniu nie wliczają się do limitu. Od 26 czerwca limity zostaną podwyższone, także liczymy na to, że odwiedzi nas sporo gości. Podlasie w ostatnim czasie stało się modne. Ludzie przyjeżdżają do nas na weekendy albo w ciągu tygodnia. My jako hotel jesteśmy w stanie im zagwarantować bezpieczeństwo, ponieważ przestrzegamy wszelkich zasad sanitarnych - Jolanta Kuprianowicz.