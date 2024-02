Rolnik szuka żony. Tak zmieniła się Adrianna Tyszka pół roku po ślubie z Michałem. Oto metamorfoza uczestniczki programu!

Adrianna i Michał Tyszkowie są już pół roku po ślubie. Poznali się w dziewiątej edycji programu Rolnik szuka żony

Na początku 2024 roku w Poznaniu odbyły się prestiżowe Międzynarodowe Targi Rolnicze - Polagra Premiery. To wydarzenie przyciągnęło uwagę nie tylko profesjonalistów z branży rolniczej, ale także gwiazd programu "Rolnik szuka żony", którzy aktywnie włączyli się w promocję nadchodzącej jedenastej edycji programu. Wśród byłych uczestników, którzy zaszczycili targi swoją obecnością, znaleźli się Michał i Adrianna Tyszkowie. Ada podzieliła się momentem z tego wydarzenia, publikując zdjęcie na swoim Instagramie, jednocześnie komentując:

Cześć, może chciałbyś zgłosić się do Rolnika?

Zdjęcie szczęśliwej Adrianny zdobyło aprobatę około 6,5 tysiąca użytkowników. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem jej wyglądu, stylu i nowej fryzury. Pojawiły się również spekulacje dotyczące możliwej ciąży. Jednak Ada, była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", nie udzieliła na te pytania jednoznacznej odpowiedzi. Inni internauci zaznaczyli, że tego rodzaju komentarze są nie na miejscu, podkreślając prawo do prywatności bohaterów programu.

Adrianna i Michał w roli wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kim są Adrianna i Michał znani z programu "Rolnik szuka żony"?

Historia Adrianny, studentki pedagogiki z Łodzi, i Michała, młodego gospodarza z województwa podlaskiego, z pewnością stanowi inspirujący przykład miłości, która zaczęła się w nietypowy sposób. Adrianna marzyła o szczerym i wyrozumiałym mężczyźnie. Jej dziadek, zauważywszy Michała w programie "Rolnik szuka żony", zachęcił ją do napisania do niego listu.

Adrianna postanowiła zaryzykować i napisała do Michała. Ten wyciągnął jej kartkę podczas ceremonii losowania listów uczestniczek programu. Bez czytania podjął decyzję o zaproszeniu Ady do udziału w programie. To spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę dla obojga.

Michał, 23-letni gospodarz z miejscowości Kalinówka-Basie w Podlaskiem, wspólnie z rodzicami zarządzał 130-hektarowym gospodarstwem, gdzie hodowali krowy i ciężkie zimnokrwiste konie. Jego udział w programie "Rolnik szuka żony" miał na celu znalezienie życiowej partnerki. To było spełnieniem jego marzeń.

Adrianna i Michał, dzięki programowi, nie tylko odnaleźli drugą połówkę, ale także zyskali sympatię widzów swoim autentycznym podejściem do uczuć i życia. Historia tej niezwykłej pary pokazuje, że miłość może zakwitnąć nawet w nietypowych okolicznościach, sprawiając, że ich przygoda stała się inspiracją dla wielu innych poszukających czułości i oddania.