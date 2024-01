Rekrutacja na studia magisterskie ruszyła. Politechnika Białostocka czeka na studentów. OPRAC.: Urszula Śleszyńska

W poniedziałek, 15 stycznia, ruszyła rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ruszyły zapisy na 17 kierunków studiów II stopnia w trybie stacjonarnym oraz 3 kierunki w trybie niestacjonarnym. Uczelnia zachęca do zapisów, które prowadzone są do 12 lutego. Co ważne - przyszli magistrowie rozpoczną zajęcia jeszcze w lutym.