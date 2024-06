Rekrutacja na Politechnice Białostockiej ruszyła. Sprawdź, ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała uczelnia

- Nasza rekrutacja przebiega za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – Internetowej Rekrutacji Kandydatów – podkreśla Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji PB. - Warto wejść na stronę rekrutacyjną Politechniki Białostockiej czyli kandydacipb.edu.pl i wówczas będzie można zaznajomić się z naszą ofertą korzystając z opcji wyszukiwarki kierunków studiów. Dalsze działanie będzie polegało na wejściu do naszego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Tam trzeba utworzyć swój profil i podać informacje, jaką szkołę się ukończyło, wpisać swoje dane osobowe, podać planowane wyniki matur, bo jeszcze ich nie ma oraz wybrać kierunek studiów, na który by się chciało aplikować.

Do 5 lipca można się zarejestrować na kierunki w Politechnice Białostockiej, na które przewidziany jest egzamin wstępny. To architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Na pozostałe kierunki studiów można zakładać konta i się rejestrować w naszym systemie do 14 lipca włącznie. Do tego czasu trzeba uzupełnić wszystkie swoje dane osobowe i wnieść opłatę rekrutacyjną, która wynosi 85 zł w przypadku gdy nie ma egzaminu wstępnego i 150 zł na kierunki na Wydziale Architektury. Żeby być branym pod uwagę w rekrutacji na różne kierunki studiów trzeba będzie wnieść wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Wejdź w galerię i sprawdź, ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała Politechnika Białostocka.