Na kampusie Politechniki Białostockiej pojawiła się instalacja „I Love PB”. Będzie idealnym tłem do robienia pamiątkowych zdjęć

Od wtorku (28 maja) studenci Politechniki Białostockiej mogą robić sobie pamiątkowe zdjęcia przy wielkim napisie „I love PB”. Szeroka na ponad 6 metrów i wysoka na 2 metry instalacja pojawiła się przed Wydziałem Mechanicznym.

– Ta instalacja „I Love PB” ma przede wszystkim przypominać o tym, że jesteśmy rzeczywiście bardzo umiędzynarodowieni, i że przyciągamy do siebie zagranicznych gości. Ale myślę też, że ta nowa forma przestrzenna będzie stanowiła fajny akcent dla wszystkich studentów, pracowników uczelni oraz partnerów, zachęcając ich do fotografowania się na naszym kampusie. Instalacja ma wymiar ponadnarodowy, a serce w nią wpisane – oznacza naszą miłość do Politechniki Białostockiej. Każdy kocha naszą uczelnię – mówiła podczas odsłonięcia instalacji prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.