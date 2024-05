Regionalny Puchar Polski. Jagiellonia II z Olimpią - starcie pierwsze, Ruch z Wigrami - drugie

- Zgadza się, sobotni mecz będzie istotniejszy, ale nie oznacza to, że odpuszczamy Puchar Polski. Przeciwnie, chcemy wygrać i awansować do finału, bo przecież bronimy trofeum - deklaruje trener Jagiellonii II Tomasz Kulawik . - Część zawodników musi odpocząć, bo graliśmy trzy mecze w sześć dni i szanse dostaną piłkarze z CLJ U-19, ale mimo wszystko bardzo liczę na zwycięstwo - dodaje.

Regionalny Puchar Polski. Wigry znów chcą wygrać na stadionie Ruchu

- Przychodząc jesienią do Wigier nie tylko jako piłkarz, ale i dyrektor sportowy zauważyłem, co jest naszą bolączką i z satysfakcją mówię, że wykonaliśmy wszyscy ogromną pracę, a teraz zbieramy tego efekty. Stałe fragmenty gry są niezwykle ważne niezależnie od tego, czy gra się w ekstraklasie, czy czwartej lidze i mam nadzieję, że nadal będziemy zdobywać po nich dużo bramek - mówi zawodnik Wigier Maciej Makuszewski .

- Nie po to awansowaliśmy do półfinału, by się teraz zatrzymywać. Naszym marzeniem jest dublet, czyli awans i zdobycie regionalnego Pucharu Polski, a kolejnym krokiem ma być wejście do finału. Nie ma mowy o lżejszym podejściu do meczu z Ruchem. Jesteśmy gotowi na walkę i jedziemy po zwycięstwo - zaznacza Makuszewski.