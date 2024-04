Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Zagłębiem. Dziura w obronie będzie bardzo uciążliwa

- Wiemy, jak ważny jest dla naszej gry w ataku, ale także daje spore atuty w obronie. Do tej pory poza meczami z Piastem i Ruchem, kiedy musiał pauzować, zawsze był naszym podstawowym zawodnikiem - przyznaje trener Jagielloni Adrian Siemieniec. - Na pewno pod jego nieobecność nie wywrócimy grania do góry nogami. Może wprowadzimy jakieś detaliczne zmiany, mamy różne warianty. Czas pokaże, na który się zdecydujemy - dodaje.

Przewidywany skład Jagiellonii. Kapitan zagrożony dwumeczową pauzą

Najbardziej prawdopodobne jest to, że Diegueza na środku obrony zastąpi Dusan Stojinović. Tak stał się w spotkaniu z Cracovią i nic nie wskazuje na to, by inaczej było też w Lubinie.