Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Cracovią. Trener Adrian Siemieniec mówi o ubytkach kadrowych

Prawdopodobnie nie będę miał do dyspozycji wszystkich zawodników - mówi trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec przed spotkaniem 28. kolejki PKO Ekstraklasy z Cracovia Kraków. - Ale czy to są zawodnicy pierwszego składu, czy szerokiej kadry, to zostawię dla siebie - dodaje szkoleniowiec podlaskiego zespołu.

Jagiellonia ma za sobą dwa intensywne, wyjazdowe mecze - pucharowy w Szczecinie z Pogonią (1:2 po dogrywce) i ligowy w Warszawie z Legia (1:1). Z pewnością kosztowało to Żółto-Czerwonych wiele wysiłku. - Za nami bardzo trudny tydzień, jeśli chodzi o aspekty fizyczne i sferę mentalną, o ciężary gatunkowe i wymagania tych spotkań. Potrzebowaliśmy trochę odpoczynku i wyciszenia się. Było też troszkę więcej czasu, by popracować z drużyną - tłumaczy trener Adrian Siemieniec.

Przewidywany skład Jagiellonii. Nieobecność jednych to szansa dla innych

Nic dziwnego, że po tak wymagających meczach pojawiły się urazy, ale na większości pozycji w Jadze trwa rywalizacja i jest grupa zawodników, czekających na swoją szansę. Nieobecność jednych, to okazja do pokazania się dla innych. Oczywiście, są też piłkarze, którzy tworzą szkielet zespołu, bez których trudno wyobrazić sobie podstawową jedenastkę. Są to głównie:

Zlatan Alomerović

Michal Sacek

Adrian Dieguez

Dominik Marczuk

Taras Romanczuk

Rui Nene

Jesus Imaz. Oby białostocki sztab szkoleniowy dysponował na potyczkę z Cracovią jak najszerszą kadrą, bo spotkanie wcale nie musi być łatwe dla lidera PKO Ekstraklasy. Pasy przyjadą do Białegostoku pod wodzą nowego szkoleniowca Dawida Kroczka, a to oznacza sporo znaków zapytania co do obranej przez gości taktyki.

- Dokładnie nie wiemy, jak podejdzie do tego meczu Cracovia, jak pomysł będzie miał nowy trener, w jakie strukturze rywal zagra w ataku i obronie. Na naszą korzyść działa to, że obracamy trochę sposób myślenia i mówimy głównie o tym, jacy my mamy być i w jaki sposób mamy grać - przekonuje szkoleniowiec Żółto-Czerwonych.

Trener Adrian Siemieniec: Konsekwencja to słowo - klucz

Skupianie się na sobie i na każdym kolejnym meczu dawało dotąd znakomite efekty, co pokazuje ligowa tabela. Nic dziwnego, że Żółto-Czerwoni nie chcą zmieniać swego podejścia.

- Doceniamy moment, w którym jesteśmy, chcemy trzymać się planu, chcemy być konsekwentni. Konsekwencja to w naszej sytuacji słowo - klucz - zaznacza z naciskiem Adrian Siemieniec.

Mecz Jagiellonia - Cracovia rozpocznie się na stadionie przy ul. Słonecznej w Białymstoku w niedzielę - 14 kwietnia o godz. 15, a poprowadzi go sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. Jakim, naszym zdaniem, składem starcie z Pasami rozpoczną gospodarze? Zapraszamy do galerii.

