Przeładowane ciężarówki na S61 w Podlaskiem. Podlascy kontrolerzy wykryli nieprawidłowości

Nie dość, że za ciężki pojazd, to kierowca jechał za długo

Podlascy kontrolerzy zatrzymali do kontroli i następnie zważyli zespół pojazdów, którym przewożone były artykuły spożywcze na trasie z Płońska do Gajewa. Okazało się, że o 2,7 tony został przekroczony nacisk pojedynczej osi napędowej.

W związku z brakiem możliwości doprowadzenia masy samochodu do stanu zgodnego z prawem auto usunięto na parking strzeżony.

Za ciężkie warzywa z Polski na Litwę

Tego samego dnia na tym samym punkcie kontrolnym inspektorzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do litewskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były warzywa na trasie z Polski do Litwy.