Przed pomnikiem Jerzego Popiełuszki w Białymstoku otwarto instalację z portretami Angeliki Borys oraz Andrzeja Poczobuta

O godzinie 19 przed pomnikiem Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbyło się otwarcie instalacji przedstawiającej twarze Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

- Wystawa została poświęcona naszym liderom, którzy od pięciu miesięcy znajdują się w więzieniu. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że ich areszt został przedłużony o kolejne trzy miesiące. Znajdują się tam, przez to, byli są i będą Polakami. Z własnego doświadczenia wiem, jak jest w więzieniu. 25 marca nasza cała grupa została aresztowana. Dwa miesiące później ja i moja koleżanka Irena Biernacka zostałyśmy wywiezione do Polski przez władze Białorusi. Teraz nie mamy możliwości powrotu do domu. Wiemy, jak nas traktowano w więzieniu i jakie nieludzkie warunki tam panują. Angelika Borys i Andrzej Poczobut to bardzo dzielni ludzie. Całe swoje życie poświęcili polskiemu narodowi. Byli zaangażowani w wiele spraw. Pomagali chronić i wspierać nie tylko Polaków, ale i Białorusinów - mówiła Maria Tiszkowska, prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.