Przed meczem Legia - Jagiellonia. Trener i kapitan Jagi: Doceniamy klasę rywala, ale się go nie boimy

Przed hitowym spotkaniem 27. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa - Jagiellonia trener białostockiego lidera Adrian Siemieniec i kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk doceniają klasę najbliższego przeciwnika, ale podkreślają też, że Duma Podlasia jedzie do stolicy po zwycięstwo.

Szkoleniowiec Jagiellonii uspokaja kibiców, że po ciężkim, zakończonym dogrywką wyjazdowym meczu Pucharu Polski z Pogonią Szczecin (1:2) jego zespół będzie dobrze przygotowany na starcie w Warszawie. - Nie chcę szukać zagrożeń, a skupiać się na tym, na co mam wpływ. Nie chcę mówić, czy się zregenerujemy, czy nie. Jestem pewien, że będziemy gotowi - zaznacza trener Adrian Siemieniec.

Przed meczem Legia Jagiellonia: Adrian Siemieniec: Chcemy powalczyć o nasze marzenia

Opiekun Żółto-Czerwonych zdaje sobie sprawę z siły najbliższego przeciwnika. - Mówiąc o tak jakościowym zespole jak Legia, to zagrożenie i jakość jest w każdym zawodniku i nie lekceważymy żadnego piłkarza - zaznacza Siemnieniec. - W ostatnich meczach w bardzo dobrej dyspozycji są Marc Gual i Josue, w Zabrzu dobrze pokazał się Elitim. Legia to silna drużyna, mecz z nią to dla nas duże wyzwanie, ale jesteśmy na nie gotowi - dorzuca.

Na korzyść stołecznego zespołu przemawia atut własnego boiska i dłuższy czas na przygotowania do hitowej potyczki, ale po stronie Legii będzie też znacznie większa presja. Niezależnie bowiem od wyniku Jagiellonia pozostanie liderem PKO Ekstraklasy, a porażka stołecznej ekipy będzie dla niej w praktyce oznaczać przekreślenie marzeń o mistrzostwie, gdyż strata do białostoczan urośnie do 10 punktów.

- To ważny mecz dla Legii, która musi wygrać. My chcemy wygrać, powalczyć na nasze marzenia i ten mecz nas elektryzuje. Wspólnie z nami jedzie wielu kibiców, aby nas wspierać i chcę im za to podziękować. Widzimy jak w nas wierzą, jeżdżą z nami po całej Polsce, są z nami zawsze i czujemy, że jesteśmy w tym razem. Wiemy, jak ważne jest to spotkanie dla całego Białegostoku, skupiamy się na nim i jedziemy po trzy punkty - deklaruje opiekun Żółto-Czerwonych.

Przed meczem Legia - Jagiellonia. Taras Romanczuk: Trzeba wyjść i pokazać charakter

W podobnym tonie wypowiada się kapitan Jagi Taras Romanczuk, którego w środku pola czekają boje z niezwykle mocna drugą linią Legii, z Portugalczykiem Josue na czele.

- Do tego meczu podchodzę spokojnie, w każdym zespole są dobrzy zawodnicy w środku pola. Nastawiam się, że trzeba będzie z nimi powalczyć. Na Legii trzeba wyjść i pokazać charakter, samo kopanie piłki to za mało. Wyciągamy wnioski z poprzednich meczów, nie bójmy się grać w piłkę, w poprzednich meczach udowodniliśmy, że to jest nasza mocna strona - mówi Taras Romanczuk. - Czeka nas trudne spotkanie, ale koncentrujemy się, aby wygrać. Nie narzucamy jednak sami sobie presji, wiemy co mamy robić i na tym się skupiamy - dorzuca.

Spotkanie Legia - Jagiellonia rozpocznie się w niedzielę - 7 kwietnia o godz. 17.30, a poprowadzi je sędzia Szymon Marciniak z Płocka. PROGRAM 27. KOLEJKI 5 kwietnia (piątek): Cracovia Kraków - ŁKS Łódź (godz. 18), Radomiak Radom - Raków Częstochowa (20.30).

Cracovia Kraków - ŁKS Łódź (godz. 18), Radomiak Radom - Raków Częstochowa (20.30). 6 kwietnia (sobota): Korona Kielce - Stal Mielec (15), Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice (17.30), Śląsk Wrocław - Warta Poznań (20).

Korona Kielce - Stal Mielec (15), Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice (17.30), Śląsk Wrocław - Warta Poznań (20). 7 kwietnia (niedziela): Widzew Łódź - Piast Gliwice (12.30), Lech Poznań - Pogoń Szczecin (15), Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (17.30).

Widzew Łódź - Piast Gliwice (12.30), Lech Poznań - Pogoń Szczecin (15), Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (17.30). 8 kwietnia (poniedziałek): Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (19).

