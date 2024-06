PROMOTECH. Ukosowarki podbijają światowe rynki

- Wraz z coraz większymi – również jakościowymi - wymaganiami wobec spawanych konstrukcji, rośnie znaczenie przygotowania materiałów do spawania – mówi Artur Zawadzki, prezes PROMOTECHU. - Ukosowanie staje się ważnym elementem, wpływającym na jakość spawanych konstrukcji. Presja kosztowa z kolei wpływa na wzrost oczekiwań względem wydajności procesów ukosowania. PROMOTECH dzięki swemu doświadczeniu i know how jest w stanie w szybkim tempie rozwiązywać wyzwania, stojące przed wytwórcami konstrukcji spawanych. Dostosowaliśmy nasze maszyny do zmian zachodzących w technologii i związanych z nią wymagań, co pozwala nam na rozwój sprzedaży w tym obszarze, dzięki budowie oferty opartej o rosnące potrzeby klienta.