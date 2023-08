Poseł Truskolaski zachęca do głosowania na jego projekt w BO. Chciałby lepszej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży

W poniedziałek (28.08) podczas konferencji przekonywał do tego pomysłu białostoczan.

– Mamy poważny problem z pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dlatego chcielibyśmy, aby w Białymstoku był większy dostęp do psychologa – mówił poseł Krzysztof Truskolaski.

Zwrócił uwagę, że białostockie Centrum Psychiatryczne dla Dzieci i Młodzieży działające przy UDSK jest bardzo oblegane.

– Bo dane są zatrważające. Według danych policji w 2022 roku odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi w Polsce. W porównaniu z 2020 rokiem było to o 140 proc. więcej – mówił.

I przytaczał wyniki raportu „Młode głowy”, według którego 66 proc. uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do siebie, 59 proc. czasami czuje się bezużyteczna, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, a 9 proc. deklaruje, że podjęło już próbę odebrania sobie życia.