Porannego Targi Mieszkaniowe już 11 i 12 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej!

Porannego Targi Mieszkaniowe to cykliczna impreza, którą odwiedzają tysiące osób. Nasi wystawcy to najwięksi i najważniejsi w regionie deweloperzy, najbardziej profesjonalne salony wyposażenia wnętrz, a także pośrednicy w handlu nieruchomościami. Przedstawiciele tych firm będą dostępni dla Państwa na swoich stoiskach. To najlepsza okazja, aby znaleźć swoje wymarzone mieszkanie, szeregówkę bądź dom, porozmawiać o inwestycjach, o trendach wnętrzarskich.

Tylko podczas trwania targów, wielu wystawców przygotuje niespodzianki dla gości. Przede wszystkim jednak targi dają możliwość poznania dziesiątek inwestycji mieszkaniowych, szczegółów lokalizacji i otoczenia, wizualizacji budynków. To też doskonała okazja, by umówić się z deweloperem czy biurem nieruchomości na obejrzenie mieszkania czy domu na żywo, ale też ponegocjować ceny i warunki finansowania zakupu.

Wystawcy

Wśród firm, które 11 i 12 września zaprezentują swoje nieruchomości, produkty i usługi będą: