Polska Miss 2023. Magdalena Augustyniak z Augustowa została wybrana II wicemiss. Zobacz zdjęcia z gali finałowej we Wrocławiu

W finale zwyciężyła Justyna Haberka z Olkusza. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. Zwyciężczyni zgarnęła nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy zł.

Polska Miss 2023

Justyna Haberka obecnie studiuje psychologię w biznesie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest również Przewodniczącą Samorządu Studenckiego oraz Członkinią Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB. Na co dzień pracuje w dziale rekrutacji na uczelni w której studiuje. W roku 2020 zdobyła tytuł Miss Małopolski, a od 25. listopada jest najpiękniejszą Polką 2023 roku!

Polska Miss Nastolatek 2023

W kategorii Polska Miss Nastolatek zwyciężyła Nikola Gradowska. Ma 18 lat i pochodzi z małej miejscowości Starowa Góra (woj. Łódzkie). Na co dzień uczęszcza do 5 klasy technikum o profilu kosmetologii (Anagra) w Łodzi. W przyszłości chciałaby zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. Jej pasje to sport, taniec i podróże. Od najmłodszych lat interesuje się modelingiem. W czerwcu zdobyła tytuł Miss Nastolatek Woj. Łódzkiego, a 24. listopada podczas uroczystej gali zdobyła tytuł Polska Miss Nastolatek 2023!