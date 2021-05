Politechnika Białostocka ponad 3,8 mln zł dofinansowania. Zostaną przeznaczone na projekty na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami

"Król antycovidowców" został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Bartosz T. (pseudonim - Suweren), który wszedł do szpitala w Toruniu i nagrywał leżących w nim pacjentów został aresztowany. Na jego adwokata internauci wpłacili ponad 23 tys. zł. Ruszyła również sprzedaż ubrań nawiązująca do jego działalności. To jednak nie jedynie problemy z prawem, które ma. Trwają procesy karne, m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję i wprowadzanie do obrotu tabletek ecstasy, oraz prowadzenie pod wpływem alkoholu. - informuje Onet.pl