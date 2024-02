Policjanci zatrzymali włamywacza. 30-latek okradał białostockie piwnice, grozi mu 10 lat

Ukradł sprzęt rowerowy

W połowie lutego policjanci dostali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do pomieszczenia piwnicznego, w którym przechowywane były rowery na osiedlu Piasta. Łupem włamywacza padły m.in.

koła rowerowe,

lampki,

licznik.

Połasił się nawet na rękawiczki do jazdy na rowerze. Do włamań miało dojść od końca stycznia do połowy lutego. Łączna wartość strat została oszacowana przez właścicieli na ponad 5 tysięcy złotych.

Kradną rowery. Pilnuj, znakuj. Łatwiej będzie odzyskać

Sprawą zajęli się kryminalni z białostockiej „dwójki”. Ustalili i zatrzymali 30-letniego białostoczanina, który w swoim mieszkaniu, oprócz skradzionych przedmiotów, posiadał też niewielkie ilości narkotyków. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że to amfetamina o wadze kilku gramów. Jak powiedział mundurowym, skradzione przedmioty chciał sprzedać. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał cztery zarzuty kradzieży z włamaniem i zarzut posiadania narkotyków.