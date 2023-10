Podlaskie szpitale dostały dotacje z ministerstwa. Ale nie wszystkie, bo część placówek została pominięta. Ze względu na brak SOR-ów

– Nie oszukujmy się, SOR w każdym szpitalu powiatowym to taka trochę większa izba przyjęć. U nas również, choć SOR-u nie mamy, musimy zrobić pacjentowi wstępne badania typu rentgen, USG, tomograf, żeby zadecydować, czy pacjent będzie leczony u nas, czy jest konieczność przekazania go do większego szpitala. Mamy dokładnie te same zadania, co szpitale z SOR-ami – podkreśla Waldemar Kwaterski, dyrektor szpitala w Sejnach.