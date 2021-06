Podlaskie. Kolejne śmiertelne ofiary kąpieli. Ratownicy: Nie zapominajmy o rozsądku i pilnujmy dzieci (zdjęcia)

Osiem z nich zakończyło się tragicznie. Jak informuje st. asp. Marcin Gawryluk z biura prasowego podlaskiej policji, pierwsza osoba utonęła w styczniu w Łomży. Pięć osób utonęło w maju, a trzy w czerwcu.

Z trzech ostatnich tragedii do dwóch doszło w ostatnią sobotę. Około godz. 16 na plaży nad jeziorem Szelment w Becejłach 34-letni mężczyzna wszedł do wody i już nie wypłynął. Identycznie skończyła się kąpiel 56-latka w Narwi, (w mieście Narew). Mężczyzna zaczął się topić zaraz po wejściu do wody. Mimo, że inni plażowicze szybko wyciągnęli na brzeg i zaczęli reanimować, mężczyzna zmarł. Natomiast przed tygodniem w Strękowiźnie (pow. augustowski) utonął 65-latek. Mężczyzna był na działce nad jeziorem Kalejty. Po południu poszedł się kąpać. Ciało wyłowili sąsiedzi.

Prawie miesiąc wcześniej (11.05) do tragedii doszło na zalewie w Wasilkowie. Około 10.00 policja otrzymała informację o topiącym się mężczyźnie. Wyłowił go patrol drogówki i zaczął resuscytację. Po chwili mężczyzną zajęli się ratownicy medyczni, ale nie udało się go uratować.