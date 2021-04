Podlaska Straż Graniczna zatrzymała imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią

Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka we Włoszech. Tak mieszka i wypoczywa prezes PZPN. Mamy prywatne zdjęcia

Zbigniew Boniek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często zabiera głos nie tylko w sprawach związanych z piłką nożną, choć oczywiście to sport dominuje w jego wpisach. Prezes PZPN chętnie publikuje także prywatne zdjęcia ze swojego mieszkania we Włoszech. Boniek pozuje z najbliższymi, a w tle widać liczne obrazy na ścianach, bogatą biblioteczkę i przestronną kuchnię - przejdź do galerii i zobacz, jak mieszka na co dzień.