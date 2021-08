Podlasianki grają w ekstremalną piłkę błotną. Dziewczyny nie boją się ubrudzić (ZDJĘCIA)

Do Korycina powraca błotna liga. W najbliższy weekend (7-8 sierpnia) w błotne szranki staną dziewczyny z Babskiego Teamu. Nie mogą się już doczekać meczów.

- To emocje. Niczym nieposkromiona radość, dreszczyk rywalizacji, ale przede wszystkim doskonała zabawa. Tu nie o medale chodzi, a wspólnie przeżywaną radość - mówi Marta Pietraszkiewicz z Białegostoku, kapitan drużyny "Babski Team". To grupa dziewczyn z Podlasia, która gra w błotną piłkę. - Czasami ludzie otwierają szeroko oczy, gdy mówmy jaki sport uprawiamy. Pytają: "Ale jak to? W błocie?". Wiele osób pyta również czy nam się chce w nim "taplać". Powtarzam zawsze, że nikt tego nie rozumie, dopóki nie spróbuje. Część dziewczyn w mojej drużynie gra już od pięciu lat, niektóre od trzech. Zawsze z niecierpliwością czekamy na mecze. Pokochałyśmy to całym sercem! - podkreśla pani kapitan.