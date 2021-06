Plaża Open wraca do Białegostoku. Turniej siatkówki plażowej odbędzie się pod koniec sierpnia. Na mieszkańców będzie czekało wiele atrakcji

- Projekty takie jak Plaża Open bardzo mocno wpływają na popularyzację siatkówki plażowej. To fajniejsza odmiana siatkówki ze względu na świeże powietrze, obcowanie z przyrodą. Tego typu wydarzenia sprzyjają pozyskiwaniu młodych adeptów. Dzieci zaczynają interesować się tą dyscypliną. Szczególnie w okresie pandemii jest to bardzo ważne. Teraz jest czas na to, żeby na łonie przyrody pograć w piłkę. Jeśli to będzie siatkówka na plaży, to wszyscy będziemy bardzo szczęśliwi - mówił Jacek Kasprzyk, prezes PZPS.