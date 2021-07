Płatne parkowanie. Gdzie są najniższe, a gdzie najwyższe opłaty parkingowe? Które miejsce zajmuje Białystok? [zdjecia] opr. AM

Po raz piąty portal Oponeo we współpracy z Yanosikiem opracował Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom. W porównaniu do poprzedniego zestawienia miast do 300 tys. mieszkańców Białystok zaliczył niewielki spadek z szóstego na siódme miejsce. Powodem było więcej kolizji i ceny paliw w zeszłym roku. Natomiast zupełnie dobrze wypadliśmy pod względem opłat za parkowanie w strefach.