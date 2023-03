Piłkarska IV liga. Tur Bielsk Podlaski i KS Wasilków mogą zbliżyć się do lidera z Łomży

IV liga piłkarska. Wzmocnienia w Wasilkowie

Do łomżan zbliżyć się może już w ten weekend także czwarty w tabeli KS Wasilków, który zmierzy się w Siemiatyczach z broniacą się przed degradacją Cresovią.

- Naszym problemem jesienią była przede wszystkim wąska kadra. Dlatego pozyskaliśmy kilku zawodników, szczególnie mających wzmocnić naszą ofensywę. Przyszli do nas miedzy innymi Piotr Bondziul z Dębu Dąbrowa Białostocka, Michał Dawidowicz, grający ostatnio w Michałowie, czy Karol Szymański z MOSP-u Białystok - wylicza szkoleniowiec wasilkowian Robert Speichler. - Jedziemy do Siemiatycz w roli faworyta i postaramy się to potwierdzić na boisku, ale po treningach na sztucznej nawierzchni przejście na naturalne murawy, które na dodatek po zimie nie są w najlepszym stanie, to jednak wielka niewiadoma - dorzuca.