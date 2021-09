Piłka nożna. W Łomży otwarcie Turnieju Ośmiu Narodów i mecz Polska - Włochy

Występ Biało-Czerwonych jest wielką zagadką, gdyż z powodu pandemii koronawirusa drużyna do lat 20 ostatni mecz rozegrała prawie dwa lata temu - w listopadzie 2019 roku. Siłą rzeczy zmieniło się w niej wszystko.

- Teraz do gry wraca zupełnie nowa kadra, w której są piłkarze roczników 2001 i 2002. Jest też inny sztab szkoleniowy. Ruszamy z kopyta i szybko przekonamy się, jak zmieniła się młodzieżowa piłka nożna - mówi w wywiadzie dla portalu laczynaspilka.pl trener naszej młodzieżówki Miłosz Stępiński. - Na początek chłopcy sprawdzą się w meczach z mocnymi przeciwnikami Włochami i Portugalczykami. Niestety, nie udało nam się zorganizować żadnej konsultacji szkoleniowej, by się przyjrzeć zawodnikom. Teraz mamy tylko dwa treningi, a do tego pogoda jest fatalna i od razu mecz - dodaje.

Mimo tych problemów szkoleniowiec Polaków jest dobrej myśli.