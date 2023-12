Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Życzenia Bożonarodzeniowe WIERSZYKI, SMS. Gotowe do wysłania oryginalne i tradycyjne

Życzenia świąteczne. Wierszyki, sms-y. Życzenia na Wigilię. Śmieszne, poważne, na każdą okazję. Wierszyki na Boże Narodzenie. Najpiękniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Mamy dla Was zbiór życzeń bożonarodzeniowych! Oryginalne, ale i tradycyjne. Najpiękniejsze, krótkie, długie, poważne, radosne i wesołe życzenia na Boże Narodzenie.

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne i skromne życzenia świąteczne. Zobacz wybrane życzenia

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Życzenia bożonarodzeniowe. Wierszyki bożonarodzeniowe i na Nowy Rok

Wiary, co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

od Bożej Dzieciny

życzy…

Najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Wybierz wierszyk: religijny, prosty, krótki, wesoły lub oficjalny

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Tradycyjne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie: Najlepsze i piękne życzenia wigilijne i bożonarodzeniowe. Złóż je bliskim w święta

Nim gwiazdka zabłyśnie,

nim święta przeminą,

niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną.

Niech się Twoje życie

w szczęśliwości splata

dziś, jutro w Nowy Rok

i po wszystkie lata.

Piękne życzenia świąteczne. Boże Narodzenie: wierszyki, smsy, krótkie życzenia na FB, czy Messengera

Chociaż los rzucił mnie daleko,

w myślach z Wami będę

i z głębi serca

Wszystkim ślę kolędę.

Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Was

uroczystością radosną i pełną blasku,

zapowiedzią szczególnie głębokiego

doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego.

Tego życzy…

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2018 Roku

wraz z podziękowaniami

za dotychczasową współpracę

składa Zarząd (nazwa firmy)

Skacze aniołek, skacze po chmurkach, niesie życzenia w anielskich piórkach, niesie w plecaku babki i świeczki, a w walizkach złote dzwoneczki. Wesołych świąt Bożego Narodzenia.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE TRADYCYJNE: Najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe

Spokoju i radości, tylko miłych gości! Smacznej Wigilii i całusów moc - w tę najpiękniejszą w roku noc! Szczęścia kilogramów, ze śniegu bałwanów! Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku, przyjaciół jakich mało. Przez życie idźcie śmiało! Niech miłość bez ustanku Cię dotyka. A w Nowym Roku szczęście spotyka!

Przyszedł grudzień, przyszły święta - ja o Tobie wciąż pamiętam, więc przesyłam Ci życzenia, niech się spełnią Twe marzenia. Powodzenia, pomyślności i najlepiej trzeźwych gości. Niech kolędy wyśpiewują, przy tym bardzo nie fałszują. Zdrowia w te świąteczne dni i miłości życzę Ci.

Wesołe i radosne życzenia na Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania

Śniegu po pachy, smacznej kiełbachy. Prezentów kupę, rózgi na pupę. Do nieba choinki, wędzonej szynki. Przygód miłosnych, wspomnień radosnych. Powalającego uroku, a w Sylwestra chwiejnego kroku! Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo. Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy: i sanie w obłokach mknące i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie to ufne czekanie. Czekajmy, dziś cud się stanie.

Z okazji Świat Bożego Narodzenia,

życzę Ci na stole dużo jedzenia.

By ryba świetnie smakowała

i kapusta pięknie się prezentowała.

Choinka ślicznie świeciła

i każda bombka się mieniła.

Byś znalazł pod choinką prezentów moc,

w tę świąteczną noc.

Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Życzenia Bożonarodzeniowe WIERSZYKI, SMS, KRÓTKIE, DŁUGIE Gotowe do wysłania oryginalne i tradycyjne

W tym momencie słychać dzwoneczki,

rżenie reniferów,

obecnie Mikołaj obdarza

prezentami małych bohaterów,

już z kominka płomień bucha,

już kolędę mamunia nuci do ucha.

