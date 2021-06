Otwarcie sklepu Dealz w Galerii Jurowiecka. To pierwszy sklep sieci w Białymstoku. Na chętnych czekają promocje [ZDJĘCIA]

Na klientów czeka ponad 3000 produktów znanych marek w korzystnych, promocyjnych cenach. Są też zagraniczne produkty, których próżno szukać w innych sklepach. W asortymencie można znaleźć prawie wszystko od słodyczy, chemii po dekoracje, zabawki i narzędzia. Jest też m. in. wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu i produktów dla zwierząt.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. To pierwszy punkt sieci w Białymstoku, a już 92. w Polsce. Pierwszy market brytyjskiej marki Poundland został założony w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. W 2011 r. nastąpił początek ekspansji pod nazwą Dealz i debiut sieci w Irlandii. W tym samym roku marka Dealz wkroczyła do Hiszpanii. Natomiast pierwszy sklep Dealz w naszym kraju otwarto w lutym 2018 roku. Obecnie firma posiada około 900 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i w Polsce.