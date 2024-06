Oto Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz zdjęcia i wideo z Forum Kobiecości

Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego to cykliczna akcja „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”, gdzie nagradzamy mieszkanki województwa podlaskiego – ciekawe, inspirujące, świadome własnej wartości, ale jednocześnie pełne szacunku do innych.

Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego. Rozpoczęliśmy 8 marca

Laureatki akcji Kobieca Twarz Regionu

Natomiast podczas Forum Kobiecości, na które zaprosiliśmy kandydatki do „Lawendowego Zakątka”, odbył się casting, w którym wzięło udział po 10 laureatek z miast i powiatów z każdej z kategorii, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. Jury wybrało główne zwyciężczynie. Julia Szulewska w kategorii Córki doceniona została za odwagę w dążeniu do swoich celów, dojrzałość połączoną z radością życia. Ilona Pierzak to zwyciężczyni kategorii Matka. Jury doceniło jej wytrwałość, otwartość, miłość do siebie i świata oraz poczucie własnej wartości. Kobiecą Twarzą Regionu w kategorii Kobieta Dojrzała została z kolei Sylwia Mościńska.