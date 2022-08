Są piękne! Nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Klimatyczna sesja laureatek akcji Kobieca Twarz Regionu (zdjęcia) Agata Sawczenko

Marta Prymaka, Ewa Barczyńska i Patrycja Niewińska-Bielawska - to te Panie zostały docenione przez jury i to one wygrały tegoroczną edycję naszego plebiscytu "Kobieca twarz regionu". Jury doceniło je za ich wewnętrzne piękno. Za to, że pomagają, że lubią ludzi, że nie wycofują się mimo przeciwności. Za to, że mają tak wiele do zrobienia, że tak wiele je interesuje.