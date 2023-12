Oszustwo "na wypadek". Areszt dla "kuriera" przestępców. Seniorzy z Białegostoku i okolic stracili ponad 43 tys. zł

Oszustwo "na wypadek". Rzekomi krewni prosili o pieniądze na kaucję

Jak wyjaśniają śledczy, do przestępstw doszło na początku grudnia tego roku. Wówczas do czterech seniorów z Białegostoku i powiatu białostockiego zadzwonili oszuści. Podawali się za członków rodziny z informacją, że doszło do wypadku, w którym została potrącona kobieta w ciąży.

