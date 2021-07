Opóźnione pociągi na trasie Białystok - Warszawa. Powód: przepalona sieć trakcyjna na stacji Szepietowo

O godzinie 4:35 nastąpiła awaria sieci trakcyjnej na stacji Szepietowo. Wystąpiły przez to utrudnienia i opóźnienia pociągów. Były one przeciągane trakcją spalinową na trasie Czyżew - Racibory. Sześć naszych pociągów miało opóźnienia od 90 do 120 minut. Jeśli chodzi o nasze pociągi, to po godz. 12 przywrócona została normalna organizacja ruchu - mówi nam Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.