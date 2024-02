Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Działki ROD w centrum i na obrzeżach miasta. Zobacz oferty z lutego 2024 Tomasz Dworzańczyk

Powierzchnia działki liczy 350m2 na której znajduje się dwupiętrowy domek, szklarnia i altanka.W ogrodzie są miejsca na liczne nasadzenia owoców i warzyw.Działka uzbrojona w wodę i prąd.Cena: 89 000 złoto

Początek roku to idealny moment, by zasilić grono działkowców. Przyroda budzi się do życia, można wszystko od początku zorganizować po swojemu. Potrzeba tylko znaleźć obiekt, do uprawiania. Wychodzimy z pomocą, bowiem w naszej galerii znajdziecie oferty ogródków działkowych ROD w Białymstoku, które można aktualnie kupić. Ceny zależą głównie od jakości ich zabudowy oraz od stanu, w jakim są poszczególne działki.