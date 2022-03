Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus, ale nie każdy otrzyma pełną minimalną emeryturę

- W województwie podlaskim świadczenie Mama 4 plus otrzymują 1 222 osoby, w tym 344 osoby otrzymują pełną wysokość świadczenia, a 878 osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Na przykład, jeśli obecnie jakaś mama pobiera świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, do 1338,44 zł, czyli do wysokości minimalnej emerytury - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego i dodaje: - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek.