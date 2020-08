Nowy LIDL przy ul. Trawiastej w Białymstoku. Koronawirus ich nie powstrzymał. Tłumy klientów na otwarciu (zdjęcia)

Nowy Lidl w Białymstoku

Nowy sklep sieci Lidl w Białymstoku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Supermarket jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 8 do 18.