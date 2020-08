Gang Fajniaków w Biedronce. Jak zdobyć nowe pluszaki: Chmurka, Słońce, Kropla, Drzewo, Smog, Foka, Jarzębina, Piesek, Dąb, Ważka (zdjęcia)

Gang Fajniaków to: Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio, Ważka Wiola i ten, który niekoniecznie służy przyrodzie: Smog Stefek. Gang Fajniaków od 27.08.2020 czeka na kolekcjonerów w Biedronce. Sprawdź jak zdobyć Gang Fajniaków. Co trzeba zrobić, żeby mieć kolekcję pluszaków z Biedronki?

Pierwsze informacje o Gangu Fajniaków wyciekły do internetu kilkadziesiąt godzin temu: Biedronka. Gang Fajniaków w Biedronce. Nowe pluszaki: Chmurka, Słońce, Kropla, Drzewo, Smog, Foka, Jarzębina, Piesek, Dąb, Ważka

Już 27 sierpnia cała Polska pozna Gang Fajniaków. Pomogą Biedronce przekazać najmłodszemu pokoleniu, że natura jest bezcenna i warto o nią dbać. Dorosłym zaś Fajniaki pokażą, jak w prosty sposób razem możemy wspierać polską gospodarkę. Nowa akcja lojalnościowo-edukacyjna sieci Biedronka potrwa aż do pierwszych dni grudnia. GANG FAJNIAKÓW W BIEDRONCE Bohaterów jest dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna… no cóż, powiedzmy, że ma nieco trudniejszy charakter. Na pewno jednak wszystkie Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki. Gang Fajniaków to: Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio, Ważka Wiola i ten, który niekoniecznie służy przyrodzie: Smog Stefek. W czwartek, 27 sierpnia, poznają je dzieci z całej Polski, a Fajniaki mają szansę szybko zostać kulturowym fenomenem, na miarę swoich uroczych poprzedników: Świeżaków i Słodziaków.

Fajniaki w przystępny sposób pokazują dzieciom, że ekologia jest ważna, odkrywanie przyrody uczy i jest piękne, a wszyscy możemy przy tym pomagać we wzmacnianiu polskiej gospodarki

Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka i członkini zarządu sieci JAK ZDOBYĆ GANG FAJNIAKÓW Gang Fajniaków to dziesięć sympatycznych pluszowych maskotek, z których każda ma inną supermoc, zawsze związaną z ekologią. Ich kolekcję można powiększać przy uzbieraniu odpowiedniej liczby naklejek, przyznawanych za zakupy w Biedronce. Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł.

Warto wiedzieć, że sieć promuje zakup niektórych produktów, przyznając za nie dodatkowe naklejki. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać aż 5 naklejek, a dzięki temu jeszcze szybciej zdobyć wymarzonego pluszaka.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

z kartą Moja Biedronka

co najmniej jednego warzywa lub owocu

produktów z oferty specjalnej

dodatkowy benefit – i jest to nowość w tej akcji Biedronki – przyznawany jest za nabycie produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki Zdecydowaliśmy się promować dodatkową naklejką takie towary, które tworzą wartość dodaną dla polskiej gospodarki: są produkowane lub modyfikowane w Polsce, gwarantują miejsca pracy w naszym kraju i wspierają jego rozwój. Naklejki Gangu Fajniaków zbierać można od 27 sierpnia do 18 listopada br. Maskotki będzie można odbierać do 2 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. GANG FAJNIAKÓW UCZY EKOLOGII Kolekcjonerzy Gangu Fajniaków mogą nie tylko zbierać pluszaki, ale i o nich czytać. Jeśli uzbierają 15 naklejek, otrzymają za darmo książkę o przygodach Gangu, w której dzielne Fajniaki pomagają rozwiązywać ekologiczne problemy. Fakt, że część tych problemów to sprawka pewnego Fajniaka imieniem Stefek, ale nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Książkę „Gang Fajniaków i miasto marzeń”, której autorem jest Marcin Przewoźniak, a ilustratorem Małgorzata Detner, odebrać będzie można we wszystkich sklepach Biedronka w kraju. Można będzie ją też kupić za 9,99 zł.

To nie wszystko. W serwisach App Store i Google Play można też pobrać bezpłatną aplikację z Fajniakami w roli głównej, z grami i quizami o ekologicznych bohaterach Biedronki. W książce znaleźć zaś można kody QR do fajniakowej aplikacji z zadaniami dla małych ekologów.