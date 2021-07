Nowa atrakcja na plaży miejskiej "Dojlidy". Powstał tu wyciąg do sportów wodnych i wakeboardingu (zdjęcia)

Do dyspozycji plażowiczów oddany został dwusłupowy wyciąg niemieckiej firmy Sesitec z przeszkodami oraz wypożyczalnią sprzętu.

Oficjalne otwarcie wakeparku odbyło się w sobotę, 31 lipca w samo południe. Honory czynił wiceprezydent Białegostoku - Rafał Rudnicki - który uruchomił wyciąg. Z kolei osobą, która odbyła premierowy przejazd, był radny miejski - Maciej Biernacki.

- Leżenie "plackiem" na plaży jest przyjemne i zapewnia nam piękną opaleniznę. Ale czasami warto się trochę poruszać. Wyciąg jest do tego fantastyczną okazją - powiedział Maciej Biernacki. - Co prawda dwa razy wywróciłem się do wody, ale sama jazda jest dosyć prosta. Zachęcam wszystkich do spróbowania. Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie i zdrowo spędzić czas nad zalewem w Białymstoku