Nocna opieka przy SOR-ach. Szpitale szykują się do zmian

- Do tej pory kierujący szpitalami mogli wybierać, czy świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych są realizowane w zakresie podstawowym czy uzupełnionym. Od nowego roku w każdym szpitalu posiadającym szpitalny oddział ratunkowy ma funkcjonować nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie uzupełnionym, tzn. realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych nie może być łączona z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji - wyjaśnia Beata Leszczyńska, rzeczniczka podlaskiego NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma działać przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym. Zmiany, które wejdą w życie już od 1 stycznia przyszłego roku, mają być sposobem właśnie na odciążenie SOR-ów, gdzie trafia wielu pacjentów, którzy nie potrzebują pilnej pomocy. W obecnych warunkach lekarzom ratunkowym trudno jest odesłać ich do nocnej opieki. Gdy takie punkty będą działały tuż obok, ma stać się to dużo łatwiejsze.

Szpital kliniczny jak powiatowy

Jak mówi, w większości szpitali - w sumie w 16 - w województwie podlaskim tam, gdzie jest SOR, jest i nocna opieka. To m.in. placówki w Zambrowie, Knyszynie, Bielsku Podlaskim, Łapach, Hajnówce, Augustowie i w większości szpitali w Białymstoku: miejskim, wojewódzkim oraz dziecięcym klinicznym. Nocnej i świątecznej opieki nie mają białostockie szpitale MSW oraz USK. Ten pierwszy jednak zmian nie musi wprowadzać. Powód jest bardzo prosty: szpital już jakiś czas temu wycofał się z tradycyjnych nocnych dyżurów i nie wspomaga w tym zakresie już USK i Śniadecji. Nocną i świąteczną opiekę musi za to zorganizować Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Prace już trwają i przychodnia na pewno będzie gotowa do końca roku.