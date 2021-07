Niedzielna giełda przy Andersa. Tutaj kupisz wszystko: świeże warzywa, owoce, kwiaty, rowery, a nawet samochód (ZDJĘCIA)

Giełda przy ul. Andersa w Białymstoku to raj dla osób lubiących zakupy. Na stoiskach można kupić dosłownie wszystko. Jest m. in. chemia niemiecka, sprzęt do ogrodu, produkty ekologiczne, części do samochodów, rowery. Nie brakuje też stoisk uginających się od warzyw i owoców. Zazwyczaj ich cena jest niższa niż w marketach.