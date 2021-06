Giełda samochodowa przy Andersa w Białymstoku. Sprawdź, jakie atrakcyjne auta i nie tylko można kupić na giełdzie (zdjęcia)

Z powodu deszczowej pogody na giełdzie samochodowej w niedzielę chętnych do obejrzenia aut wystawionych do sprzedaży i porozmawiania bezpośrednio z ich właścicielami nie było tym razem zbyt wielu.

- Przeprowadziliśmy się na obrzeża Białegostoku i potrzebny jest drugi samochód, bo mamy kawał do przystanku, a do tego autobusy kursują co godzinę – mówi pan Krzysztof, który z żoną i dwójką dzieci oglądał toyotę. - Nie mamy teraz pieniędzy na nowe auto, dlatego szukamy używanego samochodu, ale oczywiście w dobrym mechanicznie stanie, żeby żona z dziećmi mogła jeździć bezawaryjnie i bezpiecznie.