Napad na bank po podlasku. Pijany mężczyzna wyciągnął nóż. Nie wiedział, że obok stoi policjant w cywilnym ubraniu

Do tego kuriozalnego zdarzenia doszło w banku na Leśnej Dolinie w Białymstoku. Policjant z łapskiego komisariatu, będąc na wolnym, szedł z żoną do placówki. Podążała za nimi grupa nietrzeźwych mężczyzn. Jeden z nich wszedł za funkcjonariuszem do banku i zapytał, czy coś dostanie.

- W tym momencie mężczyzna włożył rękę do kieszeni, z której wyjął nóż do papieru i próbował wysunąć ostrze. Nie znając zamiarów nietrzeźwego, funkcjonariusz wyrwał mu go z ręki. Nietrzeźwy wybiegł, a mundurowy pobiegł za nim. Policjant dogonił uciekiniera, a o całej sytuacji patrol powiadomiła jego żona - mówi oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Dwóch kolegów nożownika, którzy zostali przed bankiem, ruszyło w kierunku policjanta obezwładniającego nietrzeźwego mężczyznę. Zajście to zauważył jeden z przechodniów, który był w pobliżu z rodziną. Jak się okazało, to policjant z białostockiej "trójki", który pomógł w interwencji. Po chwili na miejsce przyjechały patrole i nietrzeźwy 50-latek trafił do izby wytrzeźwień.