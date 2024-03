Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn 2024 dla chłopaka, kolegi, męża. Romantyczne, śmieszne, krótkie, oryginalne życzenia gotowe do wysłania

Najlepsze życzenia na Dzień Mężczyzn: krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook 10.03.2024

Inna proponowana data Dnia Mężczyzn to 4 kwietnia. W przeciwieństwie do 10 marca, 4 kwietnia jest datą święta niezwiązaną z Kościołem katolickim. W niektórych szkołach w okresie Polski Ludowej praktykowane były z tej okazji imprezy. (źródło: wikiepdia.pl)

Mężczyzno mój kochany w dniu Twego święta

Twoja kobieta o Tobie pamięta

Życzenia serdeczne Więc składam

I moc całusów do nich dokładam!

Jeżeli dom -to duży

Jeżeli brykę - to limuzynę

Jeżeli pieniędzy - to zielonych

Tylko królowej jako żony

Jeżeli urlop - to w Miami

Jeżeli piwo - to z kolegami.

O Mój Kochany Mężczyzno niebo Cię zrodziło,

żeby mnie, kobietę, już na zawsze uszczęśliwiło.

Bez wsparcia Twojego męskiego, silnego ramienia

żyć już nie można, dlatego składam Ci życzenia

z okazji Twojego święta będąc tak radosna.

Szkatułki pomyślności, najlepszego samochodu,

dużo siły, pieniędzy i słońca