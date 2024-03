Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku 2024. Zobacz utrudnienia w ruchu związane z pochodami w różnych częściach miasta

Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku odbędzie się w piątek (22 marca 2024 roku) na dwa dni przed Niedzielę Palmową, która rozpoczyna w Kościele katolickim Wielki Tydzień i przygotowuje wiernych do przeżycia śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19 przed Archikatedrą. Jej trasa jak co roku będzie prowadzić:

W czasie nabożeństwa wierni rozważą 14 stacji o męce i śmierci Chrystusa. Będą mieli ze sobą świece.

Droga krzyżowa to w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne, o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie.