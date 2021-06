Michałowo będzie zakładało spółdzielnię energetyczną. Jako jedna z sześciu gmin w Polsce

W przypadku każdej z gmin biorących udział w projekcie, wskazane zostaną optymalne dla nich rodzaje i moce instalacji odnawialnych źródeł energii. Przygotowana zostanie także kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla danej spółdzielni.

- Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do tego programu. Jest to kolejny krok w naszych działaniach w kierunku gminy samowystarczalnej energetycznie. Na tym projekcie skorzysta gmina, jak i mieszkańcy, którzy przystąpią d spółdzielni. Skorzysta też środowisko, a o to właśnie nam chodzi – podkreśla burmistrz Michałowa Marek Nazarko.